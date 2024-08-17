إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

ولفت جلالي، في حديث للصحافيين في إطار منتدى بحر قزوين الى أننا "نحن مهتمين للغاية بالعمل مع روسيا. ومستعدون لنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الإيرانية"، موضحاً أن "روسيا احتلت في عام 2023 المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي تموز الماضي، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن "بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا".

ووقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم مذكرة تفاهم في يونيو مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.

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