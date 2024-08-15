البدء في تسوية الديون الايرانية لصندوق النقد الدولي
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ابلغ النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، البنك المركزي بقرار مجلس الوزراء فيما يخص تسوية ديون الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي.
وابلغ عارف، وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، قرار مجلس الوزراء المصادق عليه في 10 اب/اغسطس بخصوص السماح للبنك المركزي بتوفير وتسديد مبلغ 46 الفا و 756 مليار و 158 مليون و 596 الف تومان، من موارده الداخلية لتسوية الديون الناتجة عن التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي بهدف تعديل القيمة الريالية.