المرشح لحقیبة النفط: سنسعى لزیادة الانتاج وحل تحدیات الصناعة النفطیة
صرح المرشح لتولي حقيبة النفط في التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بانه يخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام ويسعى لحل التحديات الموجودة في مجال صناعة النفط.
وقال محسن باك نجاد في تصريح له يوم الثلاثاء: أتابع مسالة عدم توازن حاملات الطاقة وأعددنا خططنا بمساعدة زملائنا، وسنبدأ تنفيذها في الوقت المناسب لمعالجة هواجس الشعب.
واضاف: ان زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام تاتي ضمن خططي التي سأتبعها.
وقال باك نجاد: عملت في صناعة النفط لمدة 27 عاما؛ وسيكون زملائي، العاملون والخبراء البارزون وذوو الخبرة في صناعة النفط.
واعتبر وزير النفط المقترح اجواء مجلس الشورى الاسلامي بانها ايجابية وقال: ان اهتمام النواب وتفاعلهم كان جيدا جدا.
وأضاف باك نجاد: البرامج يجب أن تكون هي الاساس وان تكون بحيث يُساءل عليها الوزير في المستقبل، لأن التصويت على الثقة يتم على اساس هذا البرنامج.