بزشکیان یعیّن رئیسا لـ “منظمة التخطیط والموازنة”.. من هو؟

الرئيس الإيراني الجديد أصدر مرسوما بتعيين “حميد بور محمدي” نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا لمنظمة التخطيط والموازنة.

من هو حميد بور محمدي؟

وحميد بور محمدي من مواليد 1965 والحاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة طهران، كان نائبا للشؤون الاقتصادية في منظمة التخطيط والميزانية ونائبا لشؤون الإنتاج في هذه المنظمة أيضا، ووكيل البنك المركزي ونائبا للشؤون المصرفية بوزارة الاقتصاد ونائبا للتخطيط والإدارة والشؤون المالية لمحافظة جهارمحال وبختياري.

وبالأمس، عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزير الخارجية الأسبق ومهندس الاتّفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف، نائبا له للشؤون الاستراتيجية.

وفي نفس السياق، أصدر بزشكيان مرسوما بتعيين وزير المالية الأسبق علي طيب نيا كمستشار أعلى للرئيس الإيراني. وكان طيب نيا وزير للمالية في حكومة حسن روحاني الأولى ويعتبر من أكثر وزراء المالية الإيرانيين توفيقاً في مواجهة التحديات الاقتصادية.

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