إنتاج النفط في إيران يحطم الرقم القياسي لعام 2018

وتقول رويترز أن إنتاج أوبك من النفط شهد نموا في يوليو الماضي. ويبدو أن زيادة المعروض من النفط السعودي قضت على تأثير الخفض الطوعي لإنتاج الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك+.

وتظهر معلومات شركات تتبع السفن والموارد الصناعية أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أنتجت 26.70 مليون برميل الشهر الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 100 ألف برميل يوميا عما كان عليه في يونيو.

وجاءت هذه الزيادة في الإنتاج في ظل إعلان تحالف أوبك+ أنه سيحافظ على خفض إنتاجه حتى نهاية عام 2025 من أجل دعم السوق في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وفي اجتماع وزاري يوم الخميس، أبقت أوبك+ على سياستها الإنتاجية دون تغيير، والتي بموجبها سيزيد إنتاج المجموعة تدريجيا اعتبارا من أكتوبر، ولكن سيتم إيقافه وخفضه مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ومع إنتاجها 70 ألف برميل يوميا، حققت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة في الإنتاج بين أعضاء أوبك. وبلغ إنتاج المملكة من النفط 9 ملايين برميل يوميا في يوليو، وهو قريب من الهدف المحدد.

وسجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بواقع 30 ألف برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع إنتاج ليبيا وإيران اللتين تم إعفائهما من خفض الإنتاج، وكذلك العراق. وبلغ إنتاج إيران من النفط 3.22 مليون برميل يوميا، وهو أعلى رقم منذ عام 2018.

وخلال السنوات القليلة الماضية، زادت إيران صادراتها النفطية على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية. كما ارتفع إنتاج العراق من النفط وزادت صادرات هذا البلد مقارنة بالشهر السابق.

ورفعت أوبك إنتاج النفط بحوالي 240 ألف برميل يوميا أكثر من الهدف المحدد لتسعة أعضاء بما في ذلك اتفاق خفض الإنتاج. ومعظم فائض الإنتاج هذا يعود إلى العراق.

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