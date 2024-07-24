صادرات إیران إلى الاتحاد الأوروبي تصل إلى 47.5 ملیون دولار

وجاء في تقرير للجمارك الإيرانية، والذي نشره موقع أكوايران، أن حجم واردات إيران من الاتحاد الأوروبي وصل إلى مليار و300 مليون دولار هذا الربيع، مما يدل على أن الميزان التجاري كان لصالح هذا الاتحاد. وبلغ حجم البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي 699.1 ألف طن.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الجمارك، يمكن القول إن 70.4 مليون دولار من البضائع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي خصصت لأول 10 سلع مصدرة، وكان للسلع المصدرة الأخرى نصيب بسيط في إرسال البضائع إلى هذا الاتحاد.

تظهر البيانات التي أعلنتها جمارك إيران أن السلع الثلاث الأولى المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تشمل “البوليسترين القابل للتمدد والمقاوم للحريق” بقيمة 14.1 مليون دولار، و”البوليسترين العادي غير القابل للتمدد” بقيمة 10.8 ملايين دولار، و “الفستق الحلبي الطازج والجاف” بقيمة 10.5 مليون دولار.

وجاءت صادرات “أمصال مضادة ومشتقات دم غير مذكورة في مكان آخر” بقيمة 9.8 مليون دولار و”أمعاء ومثانة وكرش الحيوانات الكاملة أو المقطوعة (عدا الأمعاء والمثانة وكرش الأسماك)” بقيمة 7.4 مليون دولار، في المراتب التالية.

أما في المركز التالية، فقد جاء “البوليسترين الممدد بأشكاله الأساسية عدا المقاوم للحريق” بقيمة 5.3 مليون دولار، و”الدهون والزيوت الحيوانية المعدلة كيميائيا غير مذكورة أو في مكان آخر” بقيمة 4.8 مليون دولار، و”الفستق الحلبي الطازج أو الجاف” بقيمة 4.1 مليون دولار، و”الفيروسيليكون الذي يحتوي على أكثر من 55% ولكن يساوي أو أقل من 80% وزناً من السيليكون” بقيمة 3.6 مليون دولار، و”البوليسترين غير قابل للتمدد مقاوم للصدمات (HIPS)” STYRECE POLY IMPACT HIGH)” بقيمة 2.3 مليون دولار.

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