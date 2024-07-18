هل تم حذف الدولار من المعاملات التجاریة بین إیران وروسیا؟

ورغم تأكيد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، خلال مقابلة مع روسيا اليوم، حذف الدولار بشكل كامل في المعاملات التجارية بين إيران وروسيا، إلا أن التجار الإيرانيين لا يؤكدون ذلك.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله مهاجر دارابي، نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، في مقابلة مع إيلنا: لقد مر أكثر من عام على إدراج استخدام الروبل والريال الإيراني في المعاملات المالية للبلدين على جدول الأعمال، لكن تنفيذ ذلك سيستغرق بعض الوقت. لكن بشكل عام فإن تنفيذ هذه الخطوة أمر مرغوب فيه وستؤدي بالتأكيد إلى تعزيز وتطوير التجارة بين إيران وروسيا، بل وحتى يمكن أن تمتد إلى تجارة إيران مع دول أخرى في الاتحاد الأوراسي بعد روسيا.

وأضاف: عندما يتدخل الدولار في يومنا هذا في التدفق التجاري بين إيران وروسيا، يضطر الإيرانيون بسبب العقوبات إلى إهدار 20 إلى 30% من إجمالي الدخل من الصادرات على تكلفة تحويل الأموال، وهو لن يعد ضروريًا في حال تم حذف الدولار.

وأعرب نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا عن أمله في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في التجارة الخارجية الإيرانية مع تغيير الحكومة، وقال: قبل فوزه، أشار الرئيس المنتخب إلى مشاكل التجارة الإيرانية، وأهمها خطة العمل الشاملة المشتركة. إن حل هذه المشاكل يمكن أن يسهل علاقة التجار الإيرانيين بالعالم ويقلل من التكاليف الزائفة في العملية التجارية.

وأردف: بصرف النظر عن الملفات الأجنبية، كانت الطبيعة المتقلبة لأسعار العملات في إيران دائمًا أحد المخاوف الرئيسية للتجار، والروبل ليس استثناءً من هذه القاعدة، فتقلب الأسعار مفيد فقط للسماسرة.

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