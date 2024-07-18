دراسة عضویة ایران کمراقب في الاتحاد الاوراسي

وذكرت السفارة الايرانية في موسكو ان اندري اسلبنف قال اتصال هاتفي مع السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي انه تم تنظيم برامج عديدة للاجتماع للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية الايرانية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي.

ووجه دعوة للجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة كشريك خاص في الجمعية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الاوراسي التي ستلتئم في تشرين الاول/اكتوبر المقبل في العاصمة الارمينية يريفان.

وهنا وزير التجارة بالاتحاد الاوراسي بنجاح الانتخابات الرئاسية الايرانية معتبرا ان ايران هي شريك مهم للاتحاد.

واعرب اسلبنف عن امله بان يتم التسريع في التعاون الايراني مع الاتحاد الاوراسي.

اما السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي فقد اعتبر الاتحاد الاقتصادي الاوراسي فرصة سانحة للمنطقة وقال ان علاقات ايران مع الاتحاد ستستمر في الحكومة الجديدة وتتعزز.

وستقام الجمعية الاقتصادية لاوراسيا يومي 30 ايلول/سبتمبر و 1 تشرين الاول/اكتوبر في يريفان الرئيس الدوري للاتحاد. ويشارك فيها كبار مسؤولي الدول الاعضاء ومدراء الشركات الكبرى.

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