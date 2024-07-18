تطوير 15 حقلا جديدا للغاز في 17 محافظة ايرانية

واضاف حيدري على هامش زيارته لاشغال تنفيذ مشروع حقل خارتنغ (بن بيد) الغازي بالقرب من مدنية شنبه بمحافظة بوشهر (جنوب) انه مع تطوير 15 حقلا جديدا للغاز، سيتم انتاج 120 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

واضاف ان هذا الاجراء يعد احد المشروعات الوطنية في اطار التعويض عن العجز في الطاقة.

وتابع انه مع تنفيذ هذه المشروعات، فانه سيتم تطوير اربع مراحل من حقل بارس الجنوبي.

واكد ان زيادة انتاج الغاز الطبيعي يتم لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وايجاد فرص العمل وتطوير البنى التحتية المحلية.​