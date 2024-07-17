وزیر الخارجیة الإیراني: اتفاقیة الغاز بین طهران وموسکو تضمن أمن الطاقة للمنطقة

وقال وزير النفط الإيراني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن التوقيع على وثيقة بشأن توريد الغاز الروسي إلى إيران هو تحفة من دبلوماسية الطاقة، ويمكن أن يؤدي إلى ثورة اقتصادية وضمان أمن الطاقة لجميع دول المنطقة المتاخمة لإيران".

وفي 26 يونيو الماضي، أعلنت شركة جازبروم الروسية، عن توقيع مذكرة استراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية بشأن النظر في تنظيم إمدادات الغاز الروسية إلى إيران.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد شركة جازبروم برئاسة الرئيس التنفيذي أليكسي ميلر، إلى طهران لتوقيع الاتفاقية.

وقالت شركة جازبروم الروسية، في بيان لها: "تم توقيع المذكرة الاستراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية للعمل على تنظيم إمدادات خطوط الأنابيب من الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".

وعقد خلال الزيارة اجتماع عمل بين أليكسي ميلر ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، حيث ناقش الطرفان الخطوات المباشرة لتنفيذ المذكرة ومجالات التعاون الأخرى في مجال الطاقة.

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