إبلاغ قرار إنشاء المركز الدولي للابتكار في إيران

وكتب بهادري جهرمي، في منشور له على منصة X يوم السبت: تم إنجاز عمل خالد آخر بأيعاز ومتابعة الرئيس الشهيد، فقد تم ابلاغ قرار إنشاء المركز الدولي للابتكار في إيران.

وتابع المتحدث باسم الحكومة؛ ان من مزايا هذا القرار هو تعريف ايران كقطب تقني في جنوب غرب آسيا، والتواصل بين العلماء المحليين والأجانب، وتسهيل التعاون بين الخبراء ورجال الأعمال الإيرانيين غير المقيمين، وإنشاء أقسام البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية الكبيرة في واحة برديس.

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