وزیر الصناعة الایراني یؤکد أهمیة تطویر العلاقات التجاریة مع السعودیة

وأعرب عباس علي آبادي عن أمله في تطوير العلاقات التجارية بين طهران والرياض، مؤكدا أهمية التفاعلات التجارية بين البلدين في القطاع الصناعي.

وأضاف الوزير الإيراني خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي: تتمتع إيران والسعودية بالعديد من المزايا النسبية واقتصاد مزدهر ومبدع يمكنهما من تحديد ومتابعة المشاريع المشتركة مع بعضهما البعض.

وشدد علي آبادي على تنفيذ التفاهمات المتبادلة وتطوير وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات باستخدام القدرات والإمكانات المشتركة للبلدين.

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