Iranian Labour News Agency

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الرئیس المنتخب یؤکد اهمیة دیوان المحاسبة في تحقیق الرقابة المالیة

الرئیس المنتخب یؤکد اهمیة دیوان المحاسبة في تحقیق الرقابة المالیة
معرف الأخبار : ۱۵۰۳۳۲۶
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اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتخب مسعود بزشكيان خلال استقباله رئيس ديوان المحاسبة احمد رضا دستغيب على اهمية هذه المؤسسة في تحقيق الرقابة المالية.

وحضر رئيس ديوان الرقابة المالية اليوم الثلاثاء في مكتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقدم رئيس المحاسبة في هذا اللقاء تقريرا للرئيس المنتخب عن اداء هذه المؤسسة.

بدوره أكد بزشكيان على اهمية ودور هذه المؤسسة باعتبارها احدى وسائل المراقبة في تحقيق الرقابة المالية.

 

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