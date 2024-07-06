إیران.. نمو مؤشر البورصة وانخفاض سعر الدولار عقب الإعلان عن فوز "بزشکیان"

وارتفع إجمالي مؤشر بورصة طهران يوم السبت، حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلى مليونين و161 ألف وحدة، ما يدل على نمو بنسبة 2.9%.

وأنهت سوق الأموال، اليوم الأربعاء، السوق بمؤشر بلغ مليونين و100 ألف وحدة.

كما تجاوز مؤشر الوزن المتساوي الإجمالي 690 ألف وحدة اليوم بنمو قدره 16 ألف وحدة.

وفي هذه الأثناء، يتم تداول كل دولار أمريكي بسعر 58.700 تومان في السوق الإيرانية الحرة، وهو أقل بمقدار 650 تومان عن اليوم السابق.

وكان سعر الدولار في 30 يونيو الماضي، أي اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وزيادة فرص فوز سعيد جليلي، المرشح الأصولي، قد ارتفع إلى 62250 تومان.

في المقابل، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بنحو 23 ألف نقطة، أي ما يعادل أكثر من 1%، إلى ما دون 2 مليون و73 ألف نقطة.

وخلال الحملة الانتخابية والمناظرات، أعلن مسعود بزشكيان مرارا وتكرارا أن رفع العقوبات وإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) سيكون أولوية خطط حكومته.

ومنذ فرض البيت الأبيض عقوبات على إيران في عام 2018، فقدت العملة الوطنية للبلاد ما يقرب من 90٪ من قيمتها، وحدث جزء كبير من الانخفاض في قيمة الريال في عهد الحكومة الثالثة عشرة برئاسة إبراهيم رئيسي. ويعد الريال الإيراني حاليا العملة الأقل قيمة في العالم.

وأجريت الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب البلاد.

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