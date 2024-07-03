إیران تصدر النفط الخام إلى 17 دولة

وقال أوجي في مقطع فيديو نشرته الوكالة ردا على سؤال عن تقارير أجنبية بشأن دول أوروبية تستورد النفط الخام الإيراني "نبيع نفطنا أينما نريد. وفي الواقع، نصدر إلى 17 دولة تشمل (دولا في) أوروبا".

وذكر أوجي أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أخرى عن الكميات المباعة أو هوية المشترين بسبب حساسية الموضوع.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يسمح لإيران ببيع النفط مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

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