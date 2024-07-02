التبادل التجاري لإیران مع دول الجوار یتجاوز عتبة 61 ملیار دولار

وقال محمد رضواني‌فر، إنه من الضروري تطوير البنية التحتية للموانئ والمحطات والجمارك بما يتناسب مع نمو البلاد: نما الترانزيت بنسبة 55٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بعام 2023. ويدر كل طن من الترانزيت ما بين 70 إلى 100 دولار أرباحا للبلاد. يتم نقل ما لا يقل عن 35 إلى 40 مليون طن من البضائع عبر إيران كل عام، مما يمنح البلاد دخلاً لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار. هذا القطاع سيتحسن أكثر فقط مع تطوير البنية التحتية المحلية.

وأضاف: هناك عدد قليل من الدول في العالم التي تشترك في الحدود البرية والمائية مع 15 دولة. لقد تجاوز حجم تجارتنا مع دول الجوار 61 مليار دولار، وفي حال تم تنفيذ المذكرات الموقعة على أعلى المستويات، فإن حجم التجارة والسوق في هذه المنطقة سيتضاعف ثلاث مرات.

وأردف رئيس الجمارك الإيرانية: من المهم جدًا دعم المصنعين والشركات المصدرة والشركات المحلية التكنولوجية. وفي العام الماضي، بلغت صادرات هذه الشركات أكثر من 2 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام أن منتجات هذه الشركات تتمتع بقيمة مضافة أعلى بكثير من العديد من فئات التصدير.

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