صادرات إیران من النفط تقفز لأعلى مستوى في 5 سنوات

ولم تمر هذه النقلة مرور الكرام؛ إذ أثارت غضب أميركا التي تفرض عقوبات نفطية على طهران منذ سنوات طويلة وجددتها عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وألحقتها بعقوبات جديدة في 27 يونيو/حزيران الجاري.

موقع إيران في "أوبك"

تُشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع صادرات إيران من النفط خلال الأشهر المقبلة، في ظل مواصلة زيادة الإنتاج المحلي وتركيز الكويت ونيجيريا على تصدير منتجات مكررة في مصافيها بدلًا من تصدير الخام.

ويدل على ذلك تسجيل صادرات الكويت ونيجيريا من الخام انخفاضًا بمقدار 160 ألف برميل يوميًا، مقارنة ببيانات يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبدو أن إيران ستحافظ على ترتيب مرتفع ضمن أكبر الدول المصدرة للخام والمكثفات في أوبك، خاصة مع استمرار التخفيضات الرئيسة والطوعية لمدة.

وكان تحالف أوبك+ قد اتفق على تمديد الخفض الرسمي لكل الدول الأعضاء بمقدار مليوني برميل يوميًا، والخفض الطوعي لـ9 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا إضافية، حتى نهاية 2025.

ومددت دول أخرى في التحالف الخفض الطوعي المعلن العام الجاري بنحو 2.2 مليون برميل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، لتستأنف ضخ الإمدادات بصورة تدريجية في سوق النفط خلال عام حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

وبخلاف ارتفاع صادرات إيران من النفط الشهر الماضي، زادت الصادرات العالمية للخام بنحو 700 ألف برميل لتقترب من 42 مليون برميل يوميًا، لكنها ما زالت أقل من مستويات الذروة التي سجّلتها العام الماضي، وفق بيانات فورتسكا.