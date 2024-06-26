حجم الصادرات غیرالنفطیة الایرانیة یسجل نموا بنسبة 40%

وأضافت الجمارك الإيرانية أن حجم الصادرات غير النفطية الايرانية کان 7 مليارات دولار قبل 4 سنوات الذي بلغ 116 مليار دولار خلال العام الماضي الإیراني لیسجل نموا بنسبة 57%.

وقالت أن قيمة الصادرات غيرالنفطية الايرانية کانت 35 مليار دولار قبل 4 سنوات وبلغت 49 مليار دولار خلال العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات.

وتابعت: بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران مع الدول المجاورة أكثر من 61 مليار دولار في العام الماضي الإیراني، ليسجل نموا بنسبة 10%.

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