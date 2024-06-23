94 ملیون دولار حجم استثمارات إیران في أذربیجان خلال 3 أشهر

ونقلت قناة أزارنيوز الإخبارية إن بيانات البنك المركزي الأذربيجاني تظهر أن هذا رقم الاستثمار الإيراني ارتفع بنسبة 5.69 بالمئة (5.7 مليون دولار) مقارنة برقم 2023.

وبحسب هذا التقرير فإن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر الإيراني في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أذربيجان تبلغ 6.3%.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات إيران المباشرة في أذربيجان بلغت عام 2023 ما قدره 395.9 مليون دولار.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد أذربيجان 6.6 مليار دولار العام الماضي، والذي نما بنسبة 6.1 في المئة.

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