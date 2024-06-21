إیران تعلن عن إبرام وثیقة تعاون بین أعضاء شنغهاي في مجال الطاقة

وعلى هامش الاجتماع الرابع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قال محرابيان اليوم الجمعة: في هذه الوثيقة، تم الاهتمام بقضايا إنتاج ونقل واستهلاك وإنتاج الطاقة الهيدروكربونية والكهرباء والطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

وأضاف محرابيان: فيما يتعلق بنقل الطاقة، فإن الموقف الجغرافي لبعض الأعضاء خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يمكن أن يخلق ظروفا مميزة للمنظمة والدول الأعضاء فيها.

وأوضح أن تجميع قدرات منظمة شنغهاي للتعاون إذ يستطيع أن يعزز النمو الاقتصادي للأعضاء، فإنه سيكون فعالاً أيضًا في خلق أسواق جديدة لاستخدام هذه القدرات.

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