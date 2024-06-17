إیران توقع 4 عقود نفطیة باستثمارات تبلغ 2 ملیار دولار

وكتب بهادري جهرمي أمس الخميس على شبكة X الاجتماعية: تم اليوم توقيع 4 عقود نفطية باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، ستدر إن شاء الله 17 مليار دولار.

وأضاف: في أقل من 3 سنوات من حكومة الشهيد رئيسي تم توقيع عقود نفطية بأكثر من 22 مليار دولار مع أولوية تطوير الحقول المشتركة، فيما كان إجمالي عقود النفط للسنوات الثماني التي سبقتها 13 مليار دولار.

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