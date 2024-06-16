إیران تصدر منتجات دوائیة إلى 50 دولة

وأضاف آصف مهدوي: صادرات ایران من الأدوية في قطاع المعدات الطبية سجلت نموا بنسبة 300 بالمئة، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي وهذا يساعد بشكل كبير الإنتاج لأن منتجات الشركات المصنعة تباع في الأسواق العالمية.

وقال: إن 99% من الأدوية التي تحتاجها البلاد يتم إنتاجها محليا.

وأضاف: الصناعات الدوائية تتحسن يوما بعد يوم وعلی هذه الصناعات أن تعمل بشكل أقوى في الساحة الدولية من خلال تحسين الجودة.

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