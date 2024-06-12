بوتین یصادق على اتفاقیة تجاریة مع إیران

وافق الرئيس الروسي على الاتفاقية التي جرى توقيعها بين موسكو وبكين في 25 نوفمبر 2022 لإنشاء إطار تنظيمي وقانوني للتعاون في إنشاء وتشغيل محطة لاستكشاف واستخدام القمر للأغراض السلمية.

وتحدد الاتفاقية مجالات وأشكال التعاون، وإجراءات التمويل، وتحدد خطة مرحلية لتنفيذ المشروع، وتنظم قضايا الضرائب والجمارك، وقضايا مراقبة الصادرات، كما تضع آلية لحل النزاعات في حالة وجود خلافات بين الطرفين.

وفي سياق آخر، وقع بوتين على اتفاقية التجارة الحرة بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وإيران على أن يجري نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للنشرة الرسمية للأعمال القانونية.

يشار إلى أن الاتفاقية، الموقعة في سان بطرسبورغ يوم 25 ديسمبر 2023، وللتصديق عليها من قبل الحكومة الروسية، تهدف لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة بين دول “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي” وإيران من خلال تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ودعم التفاعل الاقتصادي والتجاري.

وتوقع نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسي، فلاديمير إيليتشيف، أن الاتفاقية ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وبالتالي، بحلول عام 2025، من المتوقع زيادة حجمها إلى 1.1 مليار دولار.

كما ترى الوزارة أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تنفيذ مشاريع تطوير ممر النقل “شمال -جنوب”.

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