موانئ جدیدة في إیران لتوسیع تجارة الترانزیت والخدمات اللوجستیة

وقال بذرباش خلال حفل تدشين هذه المشاريع في مقر الوزارة، أمس الأحد، إن إيران أرض الفرص اللوجستية والترانزيت، مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التحتية.

ولفت إلى أن معظم الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو تتم في مشاريع الموانئ من قبل القطاع الخاص، لذا من الضروري زيادة سرعة العمل والبدء بجذب استثمارات القطاع الخاص أولاً.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية للسواحل الإيرانية جذابة ولا مثيل لها. والمشاريع الجديدة التي جرى تدشينها تقع في محافظات مازندران، كيلان، خوزستان، بوشهر، سيستان، وبلوشستان.

وأشار وزير الطرق والتنمية العمرانية إلى البدء في تنفيذ 23 مشروعاً آخر.

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