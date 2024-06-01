Iranian Labour News Agency

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إیران.. تصدیر أکثر من 5 ملایین طن بضائع غیر نفطیة عبر جمارك بوشهر

asdasd
معرف الأخبار : ۱۴۸۸۸۵۳
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قال مدير عام جمارك بوشهر، علي سليماني: تم تصدير خمسة ملايين و52 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة مليار و875 مليون و470 ألف دولار من جمارك المحافظة خلال شهرين من العام الحالي.

 وقال سليماني في مقابلة مع الصحفيين اليوم السبت: إن الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وباكستان والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والكويت وتايوان وسريلانكا، وجهة بضائع التصدير لجمارك بوشهر.

وأضاف: أن السلع التصديرية الرئيسية من جمارك المحافظة تشمل المنتجات البتروكيماوية، ومكثفات الغاز، والأسمنت وكلنكر، والأسماك والروبيان بأنواعها، والجبس، والخضروات والفواكه.

 

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