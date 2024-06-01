إیران.. تصدیر أکثر من 5 ملایین طن بضائع غیر نفطیة عبر جمارك بوشهر

وقال سليماني في مقابلة مع الصحفيين اليوم السبت: إن الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وباكستان والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والكويت وتايوان وسريلانكا، وجهة بضائع التصدير لجمارك بوشهر.

وأضاف: أن السلع التصديرية الرئيسية من جمارك المحافظة تشمل المنتجات البتروكيماوية، ومكثفات الغاز، والأسمنت وكلنكر، والأسماك والروبيان بأنواعها، والجبس، والخضروات والفواكه.

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