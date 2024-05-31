التجارة الخارجیة الایرانیة بلغت 25.3 ملیار دولار خلال شهرین

واوضح محمد رضواني فر أن صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الاولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبيناً: ان زنة الصادرات غير النفطية خلال الشهرين الاولین من هذا العام بلغت 23.5 مليون طن، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن نائب وزير الاقتصاد ان قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 ملياراً و 280 مليون دولار وأضاف: إن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار.

وقال: في الشهرين الأولين من العام ، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار.

وقال رضواني فر: تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك: إن الفئات الثلاث الرئيسية لسلع التصدير في الشهرين الأولين من العام الجاري هي البروبان المسال بقيمة 559 مليون دولار، والغاز الطبيعي المسال بقيمة 553 مليون دولار، والميثانول بقيمة 395 مليون دولار.

واوضح انه من بين العناصر الرئيسية العشرة لسلع التصدير، يعزى أعلى نمو في القيمة إلى الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية المسالة بنسبة 110%، وقضبان الحديد أو الصلب بنسبة 24%، واليوريا بنسبة 14%.

وعن السلع التي شهدت أكبر انخفاض في القيمة بين السلع العشرة الرئيسية للصادرات، قال رضواني فر: ان خام الحديد المضغوط ومركزاته بنسبة 23%، وسبائك الحديد والصلب بنسبة 23%، والبيوتان المسال بنسبة 18% شهدت أكبر انخفاض في القيمة.

وأعلن نائب وزير الاقتصاد: أن متوسط ​​القيمة الجمركية لكل طن من السلع المصدرة وصل من 358 دولاراً في الشهرين الأولين من العام الماضي إلى 342 دولاراً في الشهرين الأولين من العام الجاري، أي انه انخفض بنسبة 4%.

وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران.

وصرح انه تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 81% من الوزن و83% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد غير النفطية إلى الدول السبع المذكورة أعلاه.

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