وزیر النفط الإیراني: 23 مشروعا کبیرا سیدخلون حیز التشغیل خلال أسابیع

وقال جواد أوجي خلال مؤتمر صحفي: نستذكر شهداء الحكومة وخاصة رئيسنا العزيز السيد رئيسي، الذي كان يتابع بشكل مقرب صناعة النفط في البلاد والمشاريع التي تم إهمالها في الفترات السابقة، بما في ذلك مناقشة جمع غازات الشعلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للبتروكيماويات، وخاصة قطاع سلسلة الصناعات المكملة وخطوط نقل المنتجات النفطية، ومناقشة قانون الهواء النظيف، ولحسن الحظ، وبعيداً عن المسائل والمشاريع الكبيرة التي كانت على جدول الأعمال، تابعت وزارة النفط أيضاً مناقشة زيادة الإنتاج والتصدير وإنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية ومنع بيع النفط الخام والاقتصاد المقاوم و بناء مصافي البترول.

وأكد الوزير الإيراني أن وزارته حققها أشياء جيدة في هذه الصناعة لاسيما ما تم إهماله خلال السنوات السابقة، وقال: سيتم إدخال 23 مشروعا كبيرا بقيمة 4.6 مليار دولار حيز التشغيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي ستضيف 3 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية.

وواصل: نقوم أيضًا بتشغيل 460 كيلومترًا من خطوط نقل المنتجات النفطية. كما كنا نقوم بنقل المنتجات البترولية من المصافي إلى نقاط الاستهلاك بشكل أساسي بواسطة ناقلات النفط، وسيتم تجميع هذه الناقلات بعد إنشاء خطوط الأنابيب هذه، وبحلول نهاية العام، سيكون لدينا 1000 كيلومتر من خطوط نقل المنتجات النفطية، وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم بناء 460 كيلومترًا من خطوط الأنابيب لنقل هذه المنتجات.

واختتم وزير النفط الإيراني قائلا: خلال زيارة الرئيس الراحل الأخيرة إلى تبريز، كان من المفترض أن يفتتح مصفاة تبريز لتحسين جودة المنتجات النفطية وكذلك بناء خط أنابيب بطول 222 كيلومترًا من تبريز إلى أورمية. ومع إنشاء خطوط المنتجات النفطية هذه، ربما يمكن توفير ما بين 1500 إلى 2000 ناقلة يوميًا لمسافة الـ 460 كيلومترا تلك.

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