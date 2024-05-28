معدل الفقر في إیران ینخفض إلى 4.7%

وأشار إحسان خاندوزي في مؤتمره الصحفي إلى تقرير البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في البلاد وقال: إن التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية والبنك الدولي تؤكد أن النمو الاقتصادي في إيران بلغ إلى مرحلة مستقرة.

وأضاف: إن معدل النمو الاقتصادي لإیران کان مرتفعاً إلى الحد الذي لم يتمكن البنك الدولي من تجاهله وتوقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في إيران هذا العام والعام المقبل أعلى من العام الماضي وتوقع نموا تصاعديا في الاقتصاد الإيراني.

وأردف قائلا: في السابق كان اقتصاد البلاد يتأثر عملیا بالتصرفات الأمريكية الخبيثة لکن الإدارة الاقتصادية للبلاد لم تنتظر المفاوضات ( المفاوضات الرامیة إلی الغاء الحظر عن ایران ) وحدث تطور كبير في مجال التواصل مع الجيران والدول المتوافقة مع سیاساتنا وأصبحت إيران عضوا في المنظمات الدولیة کمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأقمنا علاقات مع المملكة العربية السعودية وتم الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ وقدمنا ردا حازما وتاريخيا على الكيان الصهيوني.

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