إيران.. زیادة إنتاج النفط الى 4 ملایین برمیل یومیا
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قرر المجلس الاقتصادي الإيراني، خلال اجتماع اليوم السبت، برئاسة رئیس الجمهوریة بالوکالة "محمد مخبر"، على زيادة إنتاج النفط في البلاد، من 3.6 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وعقد الیوم السبت الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الإيراني هذا العام، برئاسة محمد مخبر.
وقد تمت في هذا الاجتماع، الموافقة على زيادة إنتاج النفط الإيراني من 3.6 مليون برميل إلى 4 ملايين برميل يوميا، بهدف "تحقیق القفزة الانتاجية للنفط الخام".
وسيتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل وقدره ثلاثة مليارات دولار، من قبل شركة النفظ الوطنية.