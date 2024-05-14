شرکة الغاز الوطنیة: جددنا عقد العراق لـ5 سنوات ولاخطة لتصدیر لاوروبا

وأشار مجيد جغيني في حديث صحفي، إلى خطة صناعة الغاز في البلاد للتصدير إلى أوروبا، قائلا: "في الوقت الحالي، لا توجد خطة في هذا الصدد"، مبينا انه "نحن نفي بالالتزامات الدولية وإذا تم توقيع عقود جديدة فمن الطبيعي أن تزيد الصادرات، لكننا حاليا نفي بالعقود الجارية".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، أنه تم تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات أخرى مع المفاوضات، وذكر: "بالإضافة إلى ذلك، نتفاوض مع تركيا لتمديد العقد، وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق عمل مشترك وقد تم متابعة الموضوع بشكل جدي".

وشدد جغيني أيضاً بشأن أرمينيا وباكستان: "أن أرمينيا تطلب الحصول على المزيد من الغاز من إيران، والمفاوضات في هذا المجال مستمرة، كما أعلنت باكستان في الأشهر القليلة الماضية أنها تعتزم إحياء عقد الغاز مع إيران، وتجري المفاوضات بين البلدين".

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