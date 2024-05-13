توقیع اتفاقیة مع الهند لتجهیز وتشغیل میناء جابهار

وحضر وزير الطرق والتنمية الحضرية في إيران "مهرداد بذرباش" و وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند "سارباناندا سونوال" ، في مراسم التوقيع على عقد تجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة لميناء شهيد بهشتي تشابهار من قبل شركة IPGL India.

ويعتبر توقيع هذا الاتفاق، نقطة تحول في مجال التعاون التجاري والاقتصادي، الثنائي والإقليمي بين البلدين، فضلاً عن تسهيل التعاون الاستراتيجي بين إيران والهند.

ومن الأهداف الرئيسية لإبرام هذا العقد، والذي تحقق نتيجة لمفاوضات الخبراء والمتخصصين لدى فريق العمل المشترك، يشار الى الجهود المشتركة من قبل الطرفين في تحقيق أهداف اتفاقية النقل الدولي عبر ممر الشمال جنوب، واتفاقية العبور الثلاثية بين إيران والهند وأفغانستان، مع التركيز على ميناء تشابهار وتطوير التعاون في مجال النقل العابر للحدود والنقل متعدد الوسائط بين إيران والهند، في منطقة آسيا الوسطى وذلك وفقا لأهداف التعاون الاستراتيجي بين الهند وآسيا الوسطى.

ويعد ميناء تشابهار الواقع شمال بحر عمان وعلى طول مضيق هرمز، طريق وصول الهند لنقل البضائع إلى آسيا الوسطى وأفغانستان.

كما ان تشابهار هو أكبر ميناء بحري في إيران وجزء من ممر العبور بين الشمال والجنوب في جنوب شرق إيران، وجسرا يصل الهند بدول الشمال.

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