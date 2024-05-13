الهند تبرم اتفاقا مع إیران لإدارة میناء تشابهار

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر غير محددة أن وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونووال سيسافر على الأرجح إلى إيران لتوقيع الاتفاق.

وتطور الهند جزءا من ميناء تشابهار المطل على خليج عمان، كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي في باكستان.

لكن العقوبات الأميركية على إيران أبطأت من أعمال تطوير الميناء.

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