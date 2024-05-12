ایران تصدر الزعفران لـ 55 بلدا

وتشکل الإمارات أول محطة للزعفران الإيراني بشرائها 67 ألفا و120 کلغ، تلیها الصین بشراء 49 ألفا و200 کلغ ثم إسبانیا بـ43 ألفا و820 کلغ وأفغانستان بـ 21 ألفا و716 کلغ. کما استوردت خلال هذه الفترة قطر 5774 کلغ وإیطالیا 5604 کلغ والکویت 3301 کلغ وسلطنة عمان 2933 کلغ والبحرین 2683 کلغ وفرنسا 2433 کلغ من الزعفران الإيراني علی الترتیب وتشکل هذه البلدان المحطات المستوردة الثانية إلی العاشرة.

وتعتبر الهند وألمانيا وهولندا وتايوان وهونغ كونغ وكندا، والسويد وبلجيكا وبریطانیا وماليزيا وأستراليا وتركيا والعراق وسويسرا وروسيا وسنغافورة وكازاخستان، واليابان، بالإضافة إلی تايلاند، وسلوفينيا، والأردن، والفلبين، والنمسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، واليونان، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وإندونيسيا، والأرجنتين، والبرازيل، والدنمارك، وأيرلندا، والبوسنة، وتونس، والسعودية وجورجيا والمجر المراتب التالية في شراء الزعفران من إيران في الفترة المذکورة.

کما سجلت صادرات الزعفران الإيراني إلی أفغانستان التي تورد هذا المنتج إلی الهند أیضا، نموا یصل إلی 3 أضعاف أي 198 بالمائة.

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