إتفاق إیراني-أوزبکي على إنشاء منطقة صناعیة مشترکة

وأشار موسوي في هذا اللقاء إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي إيران وأوزبكستان وتأكيدهما على زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار، مذكرا بوجود الوثائق اللازمة لذلك وتطور العلاقات بين الجانبين، كما أكد على دور محافظة خوارزم في هذا المجال نظرا لقربها من الحدود الإيرانية.

وفي إشارة إلى التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين والمستوى الحالي للعلاقات، أكد محافظ خوارزم أيضا على زيادة حجم العلاقات بين مقاطعة خوارزم ودولة إيران في العام الجديد منوها بتقديم كل الدعم اللازم في هذا الإطار.

وفي الختام وصف موسوي المحادثات التي جرت بين الجانبين بالبناءة، وأكد على زيارة الوفد الفني والتخصصي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة إلى المنطقة الصناعية التي اقترحتها إيران لتواجد ونشاط الشركات الإيرانية في اوزبكستان.

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