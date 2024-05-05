إعداد 23 وثیقة اقتصادیة للتوقیع في اللجنة الإیرانیة العراقیة المشتركة

وقال نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية علي فكري، صباح اليوم الأحد، على هامش الافتتاح الرسمي للاجتماع السادس للجنة المشتركة بين البلدين إيران والعراق: يقوم الطرفان خلال اليوم وغداً بوضع اللمسات النهائية على نص مذكرة التفاهم والوثائق التي سيوقعها البلدان خلال زيارة كبار المسؤولين العراقيين.

وتابع: سيتم التوقيع على محضر المحادثات بين الطرفين بعد ظهر غد في الجلسة العامة للجنة المشتركة بين وزير الإقتصاد الإيراني ووزير التجارة العراقي.

وأشار فكري إلى لجان المراجعة وقال: خمس لجان هي لجان الطاقة والنقل والتجارة والخدمات الفنية والهندسية والاستثمار والمالية والمصرفية حاضرة في هذا الاجتماع.

وعن إنجازات هذه اللجنة أوضح: أن 10 وثائق يجري التفاوض بشأنها مع إيران حاليا، و13 وثيقة أخرى جاهزة.. وإذا توصل البلدان إلى تفاهم، فمن الممكن إعداد هذه الوثائق الـ23 للمفاوضات والتوقيع النهائي عليها خلال زيارة مسؤولين رفيعي المستوى من العراق.

وأضاف نائب وزير الاقتصاد الإيراني: بالإضافة إلى هذه الوثائق هناك بعض المشاريع الخاصة، منها تطوير المدن الصناعية، وموازنة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وإزالة الحواجز التجارية، سواء في المجال المالي والمصرفي أو في مجال اللوائح والقوانين، التي يتم مناقشتها في هذه اللجنة.

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