إیران تصدر التمور إلى 82 دولة حول العالم في عام 2023

وأفادت وكالة إلنا العمالية، بأن روح الله لطيفي تحدث عن وجهات صادرات التمور الإيرانية وقال: في عام 2023، تم تصدير ما يقارب 389 ألف و495 طن من التمور بقيمة 345 مليون و387 ألف و122 دولار، وهو ما صاحبه ارتفاع بنسبة 4% في الوزن و6,7% في القيمة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: تمثل 82 دولة وجهة تصدير التمور الإيرانية خلال عام 2023، وقد تصدرت الهند بـ 90.237 طناً وبقيمة 84 مليون و794 ألف دولار هذه الوجهات، ثم تلتها باكستان بـ 91.199 طناً وبقيمة 72 مليون و44 ألف و576 دولار، وتركيا بـ 39 ألف و48 طن وبقيمة 36 مليون و167 ألف دولار، وكازاخستان بـ 24 ألف و143 طن وبقيمة 18 مليون و22 ألف دولار، والصين بـ 10 آلاف و321 طن وبقيمة 11 مليون و975 ألف دولار، والعراق بـ 8886 طن وبقيمة 9 ملايين و440 ألف دولار، وروسيا بـ 10 آلاف و103 طن وبقيمة 9 ملايين و376 ألف دولار.

وأوضح المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في بيت الصناعة الإيرانية عن حجم صادرات التمور الإيرانية: تحظى تمور الضيافة بـ 159 ألفًا و501 طنًا وبقيمة 181 مليونًا و222 ألفًا و206 دولارًا، بأعلى كمية شراء بين التمور الإيرانية في العالم، وقد استوردت 65 دولة هذه التمور مباشرة من بلادنا في عام 2023.

وعن التمور الإيرانية الشعبية الأخرى، قال لطيفي: يعد تمر زهدي بـ 72.488 طناً وبقيمة 43 مليون و575 ألف دولار ثاني أكثر التمور الإيرانية مبيعاً، حيث اشترته 36 دولة، يليه تمر شاهاني بـ 46.459 طناً وبقيمة 37 مليون و354 ألف دولار.

وذكر جميع الدول التي تشتري التمور الإيرانية فقال: تعد النمسا، الأردن، الأرجنتين، أرمينيا، أوزبكستان، إسبانيا، أستراليا، جنوب أفريقيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات ، إندونيسيا، إنجلترا، أوكرانيا، أوغندا، إيطاليا، أيسلندا، البحرين، البرازيل، بيلاروسيا، بلجيكا، بلغاريا، بنجلاديش، البوسنة، باكستان، بيرو، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، تايوان، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، مالطا، أذربيجان، جمهورية التشيك، مولدوفا، يوغوسلافيا، الصين، الدنمارك، رومانيا، اليابان، سريلانكا، سنغافورة، سوريا، الصومال، سويسرا، السويد، تشيلي، صربيا، العراق، عمان، روسيا، فرنسا، فنلندا، الفلبين، قيرغيزستان، كازاخستان، قطر، كندا، كوريا الجنوبية، كرواتيا، كولومبيا، كينيا، الكويت، جورجيا، لبنان، بولندا، ليتوانيا، جزر المالديف، ماليزيا، المجر، منغوليا، المكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الهند، فنزويلا واليونان من الدول الـ 82 التي اشترت التمور الإيرانية في عام 2023.

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