قیمة تجارة إیران ترتفع إلى أکثر من 10 ملیارات دولار في أبریل

وكتب علي بهادري جهرمي على شبكة X الاجتماعية: "وفقًا للجمارك الإيرانية، زادت التجارة الخارجية للبلاد في شهر فروردين 1403هـ.ش بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت إلى 10.420 مليار دولار.

وتابع: "الميزان التجاري في هذا الشهر الذي يكون معظم ايامه عطلة في بلادنا بسبب عيد رأس السنة، كان إيجابيا حتى من دون النفط".

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