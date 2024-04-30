لأول مرة منذ 10 أعوام.. اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والامارات في أبوظبي اليوم الثلاثاء اجتماعها الاول، والذي يستمر حتى الأربعاء، حيث تسعى الدولتين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وهذا هو الاجتماع الأول منذ 10 سنوات للجنة التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري.

وتصر الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي على أن تنتهج بجدية سياسة حسن الجوار وتسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

واستوردت إيران سلعا بقيمة 20.8 مليارات دولار من الإمارات في السنة المالية المنتهية في مارس 2024. وتقول هيئة الجمارك الإيرانية إن الإمارات هي المصدر الأول لواردات البلاد. كما شكلت الإمارات في الفترة نفسها ثالث أكبر وجهة للصادرات الإيرانية بواقع 6.6 مليارات دولار.

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