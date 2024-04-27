شرکة إیرانیة ناشئة تنتج "طوب خراسانی" عبر إعادة تدویر زجاجات المیاه

وأطلقت هذه الشركة أولى مشاريعها في جزيرة هرمز جنوب إيران، حيث تمكن القائمون عليها من إعادة تدوير جزء مهم من هذه النفايات غير القابلة للتحلل وتعقيم أرض الجزيرة، وتسعى هذه الشركة إلى جمع النفايات بشكل كامل من هذه الجزيرة.

ونظرا لوجود مادة السيليكا، يمكن أن تحل نفايات الزجاج محل الأسمنت في الخرسانة. وبما أن إنتاج الأسمنت يرتبط باستخراج الموارد الطبيعية وإنتاج الغازات الدفيئة، فإن استخدام مسحوق الزجاج المعاد تدويره بدلاً من الأسمنت، بالإضافة إلى كونه فعالاً من حيث التكلفة وزيادة قوة الخرسانة، يساعد أيضاً في الحفاظ على البيئة.

ويستخدم مسحوق الزجاج أيضًا في الحرف اليدوية والنحت وصناعة البلاط والسيراميك وما إلى ذلك.

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