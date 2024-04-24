"أوماویا".. إیران تنفذ أکبر مشروع للمیاه في سریلانکا

وأشار علي أكبر محرابيان، في حديث خص به وكالة إرنا الرسمية، إلى القدرات الهائلة التي تتمتع بها إيران في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى الدول الأخرى، وقال: باعتبارها دولة رائدة في صناعة المياه والكهرباء، تحتل إيران المركز الأول في المنطقة في تصدير الخدمات الفنية والهندسية في هذه الصناعة، وهذا يدل على التكنولوجيا التقنية والهندسية العالية وقدرة الخبراء الإيرانيين.

وأضاف: وصلت اليوم السعة الفنية والهندسية لبلدنا إلى 100% في مجال أدوات إدارة الموارد المائية، بما في ذلك شبكة الصرف الصحي والأنفاق والسدود، كما تعتبر إيران من بين أفضل 4 دول في العالم في هذا المجال.

وأكد وزير الطاقة الإيراني أن أحد أبرز مؤشرات دبلوماسية حكومة رئيسي هو التسويق ووضع الأساس لتصدير الخدمات الفنية والهندسية والبضائع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، وقال: من المتوقع أن يصل النقد الأجنبي من جهة صادرات الخدمات الفنية والهندسية إلى 5 مليارات دولار في العامين المقبلين.

وأردف: في مسار تطوير الدبلوماسية الاقتصادية في الحكومة الـ13، تعتبر سريلانكا إحدى الدول المستهدفة من قبل وزارة الطاقة، وفي هذا السياق، تم بناء أحد أكبر مشاريع البناء وأكبر مشروع للمياه في هذا البلد على يد الشركات الإيرانية وهو الآن جاهز للافتتاح.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مشروع "أوماويا" الفريد والمتعدد الأغراض في جنوب شرق سريلانكا، بالاعتماد على قوة وخبرة المهندسين والمتخصصين الإيرانيين، وأوضح: يعد إنتاج 290 جيجاوات ساعة من الطاقة سنويًا، وتوفير المياه لـ 5000 هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة القاحلة بجنوب شرق سريلانكا، ونقل 145 مليون متر مكعب من المياه من المنطقة الممطرة إلى المناطق القاحلة في سريلانكا، من بين فوائد هذا المشروع.

وذكر أن تكلفة تنفيذ مشروع سد أوماويا بلغت 530 مليون دولار تم دفعها للمقاول الإيراني نقداً، وقال: يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع وأكثرها تقنية لتصدير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية، والتي نفذ مهندسون إيرانيون مراحل دراستها وتنفيذها من الصفر إلى 100.

endNewsMessage1