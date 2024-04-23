إیران تأمل البدء بتصدیر الغاز إلى باکستان

وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي بعد اجتماعه مع نظيره الباكستاني، عن تفاؤل كبير من قبل المسؤولين الباكستانيين بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين وبدء عملية ضخ الغاز.

وأضاف أوجي: إنّ الباكستانيين بصدد إبرام عقود مع شركاتٍ مختلفة، بهدف ضخّ الغاز الإيراني إلى باكستان خلال الحكومة الحالية، وذلك وفقا للاتفاقية الدولية المبرمة بين إيران وباكستان.

وعقد وزير النفط الإيراني، الذي يرافق الرئيس الإيراني في زيارته لباكستان، یوم أمس الاثنين، اجتماعا مع نظيره الباكستاني مصدق ملك.. وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وأعرب وزير النفط الباكستاني عقب لقائه بنظيره الإيراني عن تفاؤله بإمكانيات تعميق التعاون التجاري والإقتصادي بين بلاده وإيران، مؤكدا على أنّ إيران وباكستانَ ستُواصلانِ تعاونهما من أجلِ رفاهيةِ المنطقةِ وتحقيقِ مصالحِ شعبيْهما.

من جانبه صرح وزير النفط الباكستاني مصدق ملك بعد لقائه نظيره الإيراني جواد أوجي بأن هناك محادثات مطمئنة بين الطرفين وأن هذه التفاعلات الوثيقة ستستمر لضمان المنفعة المتبادلة.

واعتبر وزير النفط الباكستاني بأن هناك فرصا كبيرة بين البلدين لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي.

وردا على سؤال حول مشروع الغاز الإيراني- الباكستاني المشترك، أوضح ملك أنه قد تم إجراء المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بجميع القضايا وستتم مواصلة هذه العملية في المراحل المقبلة.

وأفاد وزير النفط الباكستاني أنه تم إجراء مفاوضات شاملة ومطمئنة، وفي الوقت نفسه أجريت مشاورات بين البلدين على المستوى الوزاري.

كما أكد على أن إيران وباكستان تواصلان التعاون من أجل ازدهار المنطقة وأيضا لضمان مصالح كل منهما.

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