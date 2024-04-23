وزیر اقتصاد إیران یزور الریاض الأسبوع المقبل

وأعرب علي‌رضا عنايتي، عن ارتياحه لرحلة أول قافلة من حجاج العمرة الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية وقال: "آمل أن يصل عدد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك العمرة إلى أكثر من 700 ألف شخص في السنة، كما كان يصل هذا الرقم قبل قطع العلاقات بين البلدين في عام 2015".

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "نحن على يقين من أنه سيتم الترحيب بالحجاج الإيرانيين في السعودية بحفاوة، وسيتم إعطاؤهم أهمية كبيرة".

وقال عنايتي في جزء آخر من تصريحه: "إن وزير الإقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي سيتوجه إلى الرياض الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمیة 2024 كما سيتم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس هذا البنك".

هذا وقد وصلت صباح أمس الإثنين أول قافلة من حجاج العمرة الإيرانيين إلى المدينة المنورة بعد 9 سنوات من الانقطاع، وكان في استقبالهم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، والقنصل العام لإيران في هذا البلد، وكذلك المسؤولين الإيرانيين والسعوديين في أدارة شؤون الحج.

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