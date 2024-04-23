التبادل التجاري بین إیران والصین یبلغ 4 ملیارات دولار

وذكرت الجمارك الصينية في تقرير لها أن التجارة بين إيران والصين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام نمت بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 4 مليارات و 20 مليون دولار.

وأعلنت أن التبادلات بين إيران والصين في الأشهر من يناير إلى مارس 2023 بلغت 3 مليارات و990 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، استوردت الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بضائع بقيمة مليار و260 مليون دولار من إيران، وهو ما زاد بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغت مليارا و145 مليون دولار في الأشهر من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2023.

وبحسب هذا التقرير، انخفضت صادرات الصين إلى إيران في الأشهر من يناير إلى مارس 2024 بنسبة 3% اذ بلغت 2.76 مليار دولار. وفي نفس الفترة من العام الماضي، صدرت الصين بضائع بقيمة 2.845 مليون دولار إلى إيران.

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