السعة الانتاجیة للبتروکیماویات في ایران تزید عن 100 ملیون طن

واضاف شهاهيرزائي وهو يتحدث امام المؤتمر الوطني لنفط وغاز اسيا-اوروبا ان ايران وبامتلاكها احتياطيات هائلة من النفط والغاز، احتلت موقعا خاصا ومميزا منذ القدم في خارطة الطاقة بالعالم.

واكد ان صناعة البتروكيماويات الايرانية في مجال الخدمات الفنية والهندسية، تعد احد اللاعبين الهامين في العالم وهي جاهزة للتعاون في مجال انتاج وبيع السلع والتجهيزات للشركات والزبائن مماثلي التوجه في أرجاء العالم.

واوضح ان صناعة البتروكيماويات الايرانية تجري تعاونا وتقوم باستثمارات مع البلدان مماثلة التوجه بما فيها روسيا وبلدان منطقة اسيا الوسطى في القطاعات التنموية لا سيما في مناطق ماهشهر وجابهار وجاسك.

واشار المدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات الى انه يتم انتاج 97 بالمائة من المواد الحفازة اللازمة في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيمائيات والصناعات المنجمية محليا، معربا عن استعداد شركته للتعاون مع الدول مماثلة التوجه في مجالات التخطيط والتنفيذ والتشغيل والاستثمار والاصلاح وصيانة التجهيزات وكذلك انتاج انواع التكنولوجيا والحفازات.

واضاف ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج الخبرة الفنية لمنتجات الأمونياك واليوريا والالفين وتحويل الغاز الى الميثانول والإثيلين وسائر المشتقات.

يذكر ان المؤتمر الوطني لنفط وغاز اسيا- اوروبا عقد يوم 16 الجاري بمشاركة سفير ايران في موسكو ومساعد وزير النفط والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات ومساعد وزي رالطاقة الروسي.