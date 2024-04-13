وفقا لتقریر أمانة أوبک؛ إیران رائدة في زیادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط

ويظهر تقرير شهر نيسان /أبريل 2024 للأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أن أعضاء هذه المنظمة الـ 13 قد أنتجوا 26 مليونا و604 آلاف برميل من النفط الخام خلال شهر آذار /مارس 2024 أي بزيادة 3 الاف برميل عن انتاج شهر شباط/ فبراير 2024 الذي سجل 26 مليونا و601 الف برميل من النفط الخام.

وبحسب تقرير أوبك لشهر نيسان/أبريل 2024، فقد جاءت السعودية في المرتبة الاولى بإنتاج يومي مقداره 9 ملايين و37 ألف برميل، واحتل العراق المرتبة الثانية بإنتاج يومي مقداره 4 ملايين و194 ألف برميل، بينما حافظت إيران على مرتبتها الثالثة من الانتاج في هذه المنظمة بإنتاج يومي مقداره 3 ملايين و188 برميلا.

وبحسب هذا التقرير من مصادر ثانوية، أنتجت إيران 3 ملايين و188 برميلا من النفط الخام خلال شهر آذار /مارس 2024، أي بزيادة 28 ألف برميل عن شهر شباط /فبراير من العام ذاته .

وافاد هذا التقرير انه خلال فترة التحقيق، زاد إنتاج 6 أعضاء من هذه المنظمة لافتا الى ان الزيادة الأكبر في الإنتاج بـ 28 ألف برميل يوميا تتعلق بإيران.وتستثنى إيران وفنزويلا وليبيا من إتفاق خفض الإمدادات من المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وغير الأعضاء في أوبك “أوبك بلس".

كما اشار أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك في شهر نيسان/ابريل 2024، الى ارتفاع سعر النفط الخام الإيراني الثقيل بمقدار 3 دولارات و14 سنتا ما يعادل 3.9 % مقارنة مع شهر شباط/ فبراير 2024، بحيث بلغ 83 دولارا و48 سنتا للبرميل في اذار/ مارس 2024 بعد ان سجل في شهر شباط/فبراير من العام ذاته 80 دولارا و34 سنتا.

وفي العام الميلادي الحالي 2024 ، بلغ متوسط ​​سعر النفط الخام الثقيل الإيراني81 دولارا و27 سنتا.

وفي اذار/مارس 2024، وصل سعر سلة نفط أوبك الى 84 دولارا و22 سنتا للبرميل، أي بزيادة 2 دولار و99 سنتا ما يعادل 3.7% مقارنة بما كانت عليه في شباط/فبراير 2023.

وبحسب تقرير نيسان/ابريل الأخير لأمانة أوبك، فإن الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2024 سيزيد بمقدار مليونين و 200 الف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط لعام 2024 بمقدار 104 ملايين و460 ألف برميل، في حين بلغ هذا الرقم 105 مليون و 570 الف برميلا يوميا في تقرير اذار/ مارس.

كما توقعت أوبك في تقريرها الشهري أيضا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون و850 الف برميلا يوميا في عام 2025 ليصل الطلب الاجمالي الى 106 ملايين و310 آلاف برميل يوميا.

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