ایران تحتل المرکز التاسع عالمیا في الإنتاج العلمي لطاقة الریاح
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قال رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي(ISC) "أحمد فاضل زادة": احتلت إيران،المرتبة التاسعة عالمیا من حيث عدد الدرجات العلمية في مجال طاقة الرياح خلال السنوات العشرين الماضية.
وأشار "أحمد فاضلزادة" إلى مكانة إيران في الإنتاج العلمي المتعلق بالتقنيات الخضراء وأضاف: زاد عدد الإنتاج العلمي لإيران في مجال طاقة الرياح خلال السنوات الخمس الماضية وارتفع من 73 درجة في عام 2018 إلی 119 درجة في عام 2022.
وتابع: إن دول الصين وأمريكا والهند وألمانيا وبریطانیا تأتي في المراكز الأولى حتى الخامسة في هذا المجال.