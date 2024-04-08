ایران تحتل المرکز التاسع عالمیا في الإنتاج العلمي لطاقة الریاح

وأشار "أحمد فاضل‌زادة" إلى مكانة إيران في الإنتاج العلمي المتعلق بالتقنيات الخضراء وأضاف: زاد عدد الإنتاج العلمي لإيران في مجال طاقة الرياح خلال السنوات الخمس الماضية وارتفع من 73 درجة في عام 2018 إلی 119 درجة في عام 2022.

وتابع: إن دول الصين وأمريكا والهند وألمانيا وبریطانیا تأتي في المراكز الأولى حتى الخامسة في هذا المجال.

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