الجمارک الإیرانیة: نمو حجم الترانزیت عبر الأراضی الإیرانیة بنسبة 36,5 بالمئة

أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية عن نمو حجم النقل البري الدولي (الترانزيت) عبر الأراضي الإيرانية بنسبة ٣٦,٥ بالمئة ليبلغ ١٧ مليونًا و ٨٠٠ ألف طن من البضائع في العام الشمسي المنصرم.

وأهم المراكز الجمركية التي عبرتها حمولات النقل البري الدولي هي ’’منطقة الشيهد رجائي الخاصة، وبرويز خان، وباشماق، بارزكان، وسرخس، وبيله سوار، وآستارا، وجلفا، بندر لنكه، ومنطقة آستارا الاقتصادية الخاصة‘‘.

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