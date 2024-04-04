ایران والبرازیل تبحثان بشان تعزیز التعاون الاقتصادی
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التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى برازيليا، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية البرازيلي لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكتب عبد الله نيكونام، سفير ايران لدى البرازيل، في تغريدة على تويتر: خلال اللقاء مع السيد لودمار، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية البرازيلي، تم تناول قضايا مهمة في مجال التعاون الاقتصادي.
واضاف: لقد شكلت فترة توليه مهمة السفير لدى ايران فهمًا جيدًا لامكانيات بلادنا على التعاون.
وقال: ان تعميق التعاون الاقتصادي ضرورة للعلاقات بين البلدين.