ایران والبرازیل تبحثان بشان تعزیز التعاون الاقتصادی

وكتب عبد الله نيكونام، سفير ايران لدى البرازيل، في تغريدة على تويتر: خلال اللقاء مع السيد لودمار، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية البرازيلي، تم تناول قضايا مهمة في مجال التعاون الاقتصادي.

واضاف: لقد شكلت فترة توليه مهمة السفير لدى ايران فهمًا جيدًا لامكانيات بلادنا على التعاون.

وقال: ان تعميق التعاون الاقتصادي ضرورة للعلاقات بين البلدين.

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