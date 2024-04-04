نائب وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة یزور باکستان

ومن المقرر ان يلتقي صفري وكيلي وزارتي التجارة والشؤون المالية وكذلك نائب وزير الخارجية في باكستان.

وستركز المحادثات الاقتصادية للوفد الايراني في اسلام اباد على توسيع التبادل بين البلدين الجارين في قطاع التجارة وتطوير الاسواق الحدودية والترانزيت والمضي قدما بوضع نصوص نهائية لاتفاقات التجارة الحرة وتحديد الفرص المتبادلة لزيادة حجم التجارة بين ايران وباكستان.

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