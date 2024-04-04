ترکیا بصدد تمدید اتفاقیة الغاز مع ایران

واشار وزير النفط الايراني جواد اوجي خلال لقائه وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار الى المحادثات والاتفاقات البناءة خلال اللقاء الاخير الذي جمع الرئيسين الايراني والتركي في انقرة في العام الماضي، قائلا ان العلاقات التجارية بين البلدين تتنامى يوما بعد يوم والمثال على ذلك هو التعاون في قطاع الطاقة.

واضاف ان البلدين بصدد زيادة حجم التجارة بينهما قائلا ان ايران وتركيا عازمتان على زيادة التجارة الى ٣٠ مليار دولار، موحضا ان النفط والغاز والبتروكيماويات، تلعب دورا كبيرا في هذا المجال.

واوضح ان تركيا اعلنت انها جاهزة للاستثمار في قطاع الطاقة خاصة الغاز، وان محادثات تجري في هذا الخصوص.

endNewsMessage1